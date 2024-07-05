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لبنان

باسيل يحسّن علاقاته الحزبية ويفتح "خطوط تودد"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-07-2024 | 01:30
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لا يزال رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يسعى الى احداث توازن في مواقفه السياسية بين تأييد "حزب الله" وسلاحه عموما وبين رفض دعم غزة عبر فتح جبهة لبنان من دون ضوابط وقيود.
وبحسب مصادر مطلعة فإن باسيل، وبالتوازي مع خطابه القديم الجديد المرتبط بالحزب، قرر تحسين علاقاته الداخلية مع عدد لا بأس به من القيادات العونية الناشطة التي كان قد ابعدها لسبب او لآخر، وايضا باشر فتح " خطوط تودد "مع نواب معارضين له داخل "التيار".
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وتعتبر المصادر ان باسيل لا يريد توازنا في خطابه السياسي المرتبط بحزب الله فقط، بل يريد توازنا داخل "التيار" بين خصوم الحزب ومعارضيه وبين من يؤيدون عودة التحالف معه كما كان في السابق.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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