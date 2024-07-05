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لبنان

مصرف يعيد اموال العسكريين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-07-2024 | 01:45
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بعد شكوى عدد من عناصر الجيش من اقتطاع احد المصارف مبلغ اثني عشر دولارا أميركيا من كل عنصر لدى سحب راتبه، جرت اتصالات مكثفة وأعيد المبلغ المحسوم، وتبيّن، بحسب تبرير المصرف، أنّ السبب هو عطل تقني غير مقصود".
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المصدر: لبنان 24
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