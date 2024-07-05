مصرف يعيد اموال العسكريين

بعد شكوى عدد من عناصر الجيش من اقتطاع احد المصارف مبلغ اثني عشر دولارا أميركيا من كل عنصر لدى سحب راتبه، جرت اتصالات مكثفة وأعيد المبلغ المحسوم، وتبيّن، بحسب تبرير المصرف، أنّ السبب هو عطل تقني غير مقصود".

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