ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟

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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 15 ألف ليرة والمازوت 18 الف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.632.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.670.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.510.000 ليرة لبنانيةالغاز: 856.000 ليرة لبنانية