ديفيد هيل: طهران هي من تضبط جبهة لبنان

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قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية السفير ديفيد هيل إن الضابط الرئيسي لما يحصل على جبهة في لبنان لا يوجد في بيروت إنما في طهران.وأضاف هيل في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أنه "إيران كصانع قرار رئيسي لا أعتقد أنها تريد وضع حزب الله في موقع خطر".وتابع: "يجب أن توجد مقاربة للتعامل مع المشكلة الإيرانية، الإيرانيون نفسهم سيدفعون تبعات إن لم يغيروا من سياستهم".ولفت هيل إلى أن "مستوى التعقيد فيما يتعلق بقوة إطلاق النار بعد عام 2006 زاد أكثر وبالتالي سيكون الصراع إن حصل اليوم أكبر".وأكد أنه "ليس من مصلحة أحد أن يكون هناك حرب غير مسيطر عليها في هذه المرحلة".