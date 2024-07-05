آخر التطورات جنوبًا: الجيش الإسرائيلي ينفذ ضربات على مواقع لحزب الله

شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على بلدة مركبا والاسعافات توجهت للمكان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وقصف العدو الاسرائيلي بمدفعيته منطقة حمى راشيا، والهبارية وأطراف راشيا الفخار.

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الى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي انه نفذ ضربات على مواقع لحزب الله جنوبي لبنان.

وكان الطيران الحربي المعادي نفذ قرابة الأولى والنصف من بعد منتصف الليل، غارة على أطراف جبين، استهدفت منزلا في البلدة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وتم تداول معلومات خاطئة تقول أن الغارة التي نفذها الطيران المعادي ليلا استهدفت منزلا في طيرحرفا وليس في جبين.