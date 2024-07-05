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لبنان

حادث مروع في أنفه.. "حنا" فارق الحياة جراء تعرضه لحادث دهس

Lebanon 24
05-07-2024 | 04:10
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توفي اليوم الجمعة ابن بلدة انفه الشاب حنا ميشال فارس وذلك بعدما تعرّض لحادث دهس أثناء قيادته دراجته النارية صباحا في انفه – شكا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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