حادث مروع في أنفه.. "حنا" فارق الحياة جراء تعرضه لحادث دهس

توفي اليوم الجمعة ابن بلدة انفه الشاب حنا ميشال فارس وذلك بعدما تعرّض لحادث دهس أثناء قيادته دراجته النارية صباحا في انفه – شكا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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