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لبنان
في طرابلس.. جريح بانهيار سقف في محطة وقود (صورة)
Lebanon 24
05-07-2024
|
04:19
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تعرّض عامل لاصابة اثر انهيار سقف اثناء قيام آلية بهدم وتوسيع محطة وقود الراعي في منطقة التبانه - شارع سوريا في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وتم نقل العامل الى أحد المستشفيات بواسطة سيارة مدنية لتلقي العلاج.
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