في طرابلس.. جريح بانهيار سقف في محطة وقود (صورة)

تعرّض عامل لاصابة اثر انهيار سقف اثناء قيام آلية بهدم وتوسيع محطة وقود الراعي في منطقة التبانه - شارع سوريا في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وتم نقل العامل الى أحد المستشفيات بواسطة سيارة مدنية لتلقي العلاج.

Advertisement





