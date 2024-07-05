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لبنان

في طرابلس.. جريح بانهيار سقف في محطة وقود (صورة)

Lebanon 24
05-07-2024 | 04:19
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تعرّض عامل لاصابة اثر انهيار سقف اثناء قيام آلية بهدم وتوسيع محطة وقود الراعي في منطقة التبانه - شارع سوريا في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتم نقل العامل الى أحد المستشفيات بواسطة سيارة مدنية لتلقي العلاج.
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