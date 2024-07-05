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لبنان

حريق كبير على طريق حالات... ماذا يحدث؟

Lebanon 24
05-07-2024 | 04:09
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اندلع حريق كبير في محل لبيع  الاطارات على طريق حالات قرطبا، عملت عناصر الدفاع المدني بإدارة رئيس المكتب الاقليمي لقضاء جبيل مخول بو يونس على اخماده بالتعاون مع مراكز من المناطق المجاورة.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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كما عادت حركة السير الى طبيعتها في المحلة بعد ان كان الطريق قطع امام المارة لتسهيل عمل الدفاع المدني.

 
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