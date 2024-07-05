جلسة مرتقبة للحكومة.. وهذا جدول الأعمال المُقترح

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد عقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في العديد من البنود والملفات.

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