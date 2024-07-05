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لبنان

خلال فترة إقامة المجالس العاشورائية‎... منع مرور هذه الآليات عبر مداخل الضّاحية

Lebanon 24
05-07-2024 | 04:53
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صدر عن المديريّة العامـّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العـامّـة ما يلي:
لمناسبة ذكرى عاشوراء، وبناءً على قرار محافظ جبل لبنان، سيتم اتّخاذ التّدابير التّالية:
- منع مرور الآليات كبيرة الحجم (بيك أب، شاحنة، صهريج)، اعتباراً من تاريخ 7-7-2024 ولغاية 17-7-2024، يوميّا،ً من السّاعة 17:00 ولحين انتهاء المجالس العاشورائيّة، عبر كافّة المداخل المؤدّية إلى الضّاحية الجنوبيّة، على أن يتم السّماح بمرور السّيّارات الخفيفة والدّراجات الآليّة.
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- حظر إطلاق طائرات التّدريب والمسيّرات (Drones)، على اختلاف أنواعها في سماء الضّاحية، خلال الفترة المذكورة آنفاً.
لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً لإزدحام.
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