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لبنان

سلام استقبل القائم بالأعمال العراقي: آفاق التعاون بين لبنان والعراق كبيرة وواعدة

Lebanon 24
05-07-2024 | 04:59
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة القائم بالأعمال في السفارة العراقية في لبنان  أمين نصراوي، وجرى خلال اللقاء وضع اللمسات الأخيرة لاجتماع اللجنة الثنائية التجارية والاقتصادية العراقية اللبنانية، المُقرّر عقدها في بغداد في شهر آب المقبل.
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وأكد الوزير سلام خلال اللقاء " أهمية أعمال اللجنة المشتركة اللبنانية-العراقية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها المنطقة وفي ظلّ تحديات كبيرة يواجهها العراق كما لبنان نتيجة الحروب الطويلة". 
واضاف: انّ تفعيل هذه الشراكة من خلال عمل هذه اللجنة سيثبت عمق ومتانة وجدية العلاقات العراقية اللبنانية على الصعد السياسية والاقتصادية كافة، وبخاصة لناحية تعزيز التعاون بين البلدين تحقيقا للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين. 
وختم سلام: "إيماننا قوي بأن المستقبل بين العراق ولبنان واعد وآفاقه كبيرة جدا".
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