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لبنان

التاريخ تحدّد رسمياً.. جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المُقبل

Lebanon 24
05-07-2024 | 06:21
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يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الـ3.30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 9/7/2024 في السراي الكبير، لبحث مواضيع وملفات عديدة.
 
للإطلاع على مشروع جدول الأعمال الخاص بالجلسة.. إضغط هنا
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