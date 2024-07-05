التاريخ تحدّد رسمياً.. جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المُقبل

يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الـ3.30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 9/7/2024 في السراي الكبير، لبحث مواضيع وملفات عديدة.

للإطلاع على مشروع جدول الأعمال الخاص بالجلسة.. إضغط هنا Advertisement