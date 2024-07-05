إعلان بارز من "حزب الله" عن الحرب.. إليكم ما كشفه "نائب نصرالله"!

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وأوضح قاسم في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية إن إسرائيل ليس لديها خيار سوى الموافقة على شروط حركة حماس، مؤكدا أن الحركة لن تتوقف عن "المقاومة" ما لم يتوقف إطلاق النار.واعتبر أن "الخيارات عند الإسرائيلي تضيق، وفي أول وقت سيشعر الإسرائيلي بعدم قدرته على الاستمرار في القتال سيبرم صفقة، لكن لا أستطيع تحديد تواريخ".وأفاد نائب أمين حزب الله بأن "عملية طوفان الأقصى (هجوم حماس في 7 تشرين الأول) تسببت في خسارة لواشنطن والغرب، وكشفت أن أميركا وأوروبا لا يشكلان النموذج في القيم العالمي، لأنهما دعمتا الإجرام ومولتاه".ولفت إلى أن حراك الرأي العام الغربي نقطة إيجابية في الصراع مع الجيش الإسرائيلي.وأكد أن "يوم 7 تشرين الأول، قلب المعادلة في المنطقة وباتت فلسطين هي القضية الأولى في العالم بينما كانت على طريق الاندثار"، لافتاً إلى أن "حراك الرأي العام الغربي نقطة إيجابية في الصراع مع الجيش الإسرائيلي".