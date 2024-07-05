بري استقبل بقرادونيان ومحافظ بيروت

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الامين العام لحزب "الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان وعرض معه الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.كما استقبل بري محافظ مدينة بيروت مروان عبود.