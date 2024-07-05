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لبنان

بري استقبل بقرادونيان ومحافظ بيروت

Lebanon 24
05-07-2024 | 06:51
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الامين العام لحزب "الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان وعرض معه الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.
 
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كما استقبل بري محافظ مدينة بيروت مروان عبود.
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