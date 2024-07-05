

أعلن "حزب الله" في بيان اليوم، قصف موقع ‏راميا بقذائف المدفعية.





وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة 01:20 من بعد ظهر يوم الجمعة 05-07-2024 موقع ‏راميا بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة".

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