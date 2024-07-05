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لبنان

تضييق مسلك أوتوستراد الزلقا - جلّ الدّيب يومي السبت والأحد.. والسبب؟

Lebanon 24
05-07-2024 | 07:23
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صــــدر عــــن المديريـّـة العامّــــة لقـــوى الأمـــن الدّاخلـــي ـ شعبـــة العلاقــات العامّـة البــــــلاغ التّالـــــي:

بناءً على قرار محافظ جبل لبنان، سيتم السّماح لإحدى الشّركات، يومي السّبت والأحد في 6و7-7-2024، باستخدام جزء من مسلك أوتوستراد الزلقا - جلّ الدّيب، لركن رافعة بالقرب من "مؤسّسة لاسيغال سابقاً La Cigale"، حيث ستعمل على فك "ونش بناء" متّصل بأحد الأبنية المحاذية للمسلك المذكور.
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يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التّوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على السّلامة العامّة، ومنعاً للازدحام.
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