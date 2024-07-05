مطاردة وسرقة مبلغ مالي كبير.. هذا ما حصل اليوم على طريق أبو الأسود

أفادت مندوبة "لبنان 24" بحصول مطاردة وإطلاق نار على سيارة جيب على طريق أبو الأسود لناحية الليطاني (بين صيدا وصور).





ووفقاً للمعلومات، تم توقيف السيارة وسرقة مبلغ مالي كبير من سائقها يفوق الـ٢٠٠ ألف دولار أميركي.

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