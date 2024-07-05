Advertisement

لبنان

مطاردة وسرقة مبلغ مالي كبير.. هذا ما حصل اليوم على طريق أبو الأسود

Lebanon 24
05-07-2024 | 08:43
A-
A+
Doc-P-1219493-638557911419011450.jpeg
Doc-P-1219493-638557911419011450.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بحصول مطاردة وإطلاق نار على سيارة جيب على طريق أبو الأسود لناحية الليطاني (بين صيدا وصور).


ووفقاً للمعلومات، تم توقيف السيارة وسرقة مبلغ مالي كبير من سائقها يفوق الـ٢٠٠ ألف دولار أميركي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن عملياته في لبنان.. بيان للجيش الإسرائيلي يكشف ماذا قصف
lebanon 24
05/07/2024 19:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف فسفوري يستهدف النبطية الفوقا
lebanon 24
05/07/2024 19:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف بلدة يحمر
lebanon 24
05/07/2024 19:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق عدة صواريخ من جنوبي لبنان تجاه الجليل الغربي (العربية)
lebanon 24
05/07/2024 19:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

مطاردة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:01 | 2024-07-05
12:00 | 2024-07-05
11:47 | 2024-07-05
11:32 | 2024-07-05
11:16 | 2024-07-05
11:04 | 2024-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24