بتوجيه من ميقاتي.. اللواء خير تفقد مخلفات حريق مطمر سرار

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وبعد سماعه للاهالي المتضررين من المكب وحريقه من البلدات المتاخمة، وبعد اطلاعه ميدانيا على المكب المطمر، أكد اللواء خير "أن زيارته اليوم تأتي بتوجيهات من رئيس الحكومة للحد من هذه الكارثة البيئية، وان متابعته لهذا الملف لنقل الصورة وتكوين تقرير مفصل عن هذا المكب الخاص الذي يجب ان يخضع لشروط وضمن قوانين معينة يتحمل من خلالها مسؤولية أي ضرر على المواطن وعلى البيئة".



وكشف الخير عن "سلسلة لقاءات واتصالات أجراها رئيس الحكومة ووزير البيئة بالتنسيق مع البلديات والاتحادات للعمل أولا على البدء بتشغيل معمل الفرز للحد من المكبات العشوائية وتنفيذ خطة سريعة لمعالجة حريق المطمر ومتابعة الأضرار التي نتجت عنه". تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، بتوجيهات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حريق مطمر سرار، برفقة ممثل عن النائب محمد سليمان خالد المحمد وممثل عن شركة "خطيب وعلمي" المهندس زياد عبيد.وبعد سماعه للاهالي المتضررين من المكب وحريقه من البلدات المتاخمة، وبعد اطلاعه ميدانيا على المكب المطمر، أكد اللواء خير "أن زيارته اليوم تأتي بتوجيهات من رئيس الحكومة للحد من هذه الكارثة البيئية، وان متابعته لهذا الملف لنقل الصورة وتكوين تقرير مفصل عن هذا المكب الخاص الذي يجب ان يخضع لشروط وضمن قوانين معينة يتحمل من خلالها مسؤولية أي ضرر على المواطن وعلى البيئة".وكشف الخير عن "سلسلة لقاءات واتصالات أجراها رئيس الحكومة ووزير البيئة بالتنسيق مع البلديات والاتحادات للعمل أولا على البدء بتشغيل معمل الفرز للحد من المكبات العشوائية وتنفيذ خطة سريعة لمعالجة حريق المطمر ومتابعة الأضرار التي نتجت عنه".

وفي وقت سابق من اليوم، تفقد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، برفقة الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، طريق عين العامري التي جرى تنفيذها، وذلك في سياق متابعته لتأهيل وصيانة الطرق الداخلية في مدينة المنية، واطلع على بدء العمل في ورشة تأهيل طريق الضيعة لجهة المدافن وصولاً إلى طريق النبي يوشع.



وقام برفقة اللواء خير بالكشف على عدد من الطرق التي سيتم العمل على صيانتها وتأهيلها ضمن الورشة القائمة.