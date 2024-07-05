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لبنان

بنغلاديش تقدم هبة من الأدوية الأساسية لمراكز الرعاية

Lebanon 24
05-07-2024 | 10:59
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 استقبل وزير الصحة العامة فراس الأبيض في مكتبه بالوزارة، سفير بنغلادش في لبنان جافد تانفير خان، الذي أبلغه تقديم بلاده هبة من الأدوية تتضمن حوالى ثمانية أطنان من الأدوية الأساسية التي تستخدم في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
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وستتسلم وزارة الصحة هذه الهبة على دفعات بعد وصول الدفعة الأولى اليوم.

وشكر الأبيض دولة بنغلادش على هذا الدعم، مؤكدا أن "وقوف أصدقاء لبنان إلى جانبه شكل عاملا مساعدا للنظام الصحي على الصمود ومواجهة استمرار الأزمات الكبيرة".
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