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لبنان

تدابير أمن وسير تزامنًا مع إحياء مراسم عاشوراء في النبطيّة

Lebanon 24
05-07-2024 | 11:04
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صـدر عـن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة ما يلـــي:

ستقام في النادي الحسيني في مدينة النبطية مراسم ذكرى عاشوراء، خلال الفترة الممتدّة ما بين 7-7-2024 و 17-7-2024 ومن المتوقّع أن يحضر هذه المناسبة جموع غفيرة من المواطنين.
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لذلك، ومن أجل المحافظة على الأمن والنّظام وتأمين حركة المرور، ستقوم دوريّات قوى الأمن الداخلي، اعتبارًا من الساعة 15,00 ولحين الانتهاء من المراسم، من كل ليلة، باتخاذ تدابير السّير التّالية:

أولا: منع مرور ووقوف السّيارات في مدينة النبطية، على الطّرقات التالية:

1- الطريق الممتدّ من السّرية القديمة، مرورًا بشارع الحسينيّة وشارع محمود فقيه حتى "فلافل العجمي".

2- الطّريق الممتدّ من طريق مرجعيون القديمة قرب مفرق المدرسة الإنجيلية، مرورًا بالسّاحة - شارع الصّبّاح وصولاً إلى السّراي الحكومي.   

3- الطّريق الممتدّ من السّرية القديمة، مرورًا بمركز الهيئة الصّحيّة – "محطة المقدم" حتى "الشّعّار".

4- الطّريق الممتدّ من استراحة "جانتينا"، وصولاً إلى "البيدر" قرب "النّجمة الشّرقية".

ثانيا: على المواطنين الذين لا يقصدون مدينة النبطيّة، تحويل سير سيّاراتهم بما لا يؤدّي إلى الدّخول إلى محيط ملعب مدينة النبطيّة.

لذلك، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين أخذ العِلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمة، علمًا أن رافعات قوى الأمن ستعمل على رفع السّيّارات المخالفة، واتّخاذ التّدابير القضائيّة اللّازمة.  كما يحظّر إطلاق الطّائرات المسيّرة (Drone) وغيرها في سماء المدينة إلّا بعد الاستحصال على ترخيص من قبل الجهات الأمنيّة المختصّة طيلة أيّام عاشوراء، وذلك اعتبارًا من تاريخ 07-7-2024 ولغاية تاريخ 22-7-2024.
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