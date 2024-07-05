"تلفيقات" إسرائيلية تطال وزير الخارجية.. وبيان توضيحي مهم!

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وأشارت إلى أن هذا الخبر ملفق يوحي بوجود تواصل سري غير مباشر بين الوزيرين، وهو من محض خيال كاتب الخبر".وأوضحت أن "الوزير بوحبيب اجتمع لمرة واحدة فقط في الدوحة بنظيره الأذربيجاني، على هامش أعمال منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان بتاريخ 30 نيسان 2024، وقد حضر الاجتماع مع الوزير سفيرة لبنان في قطر فرح بري برفقة القنصل، ولم يعقد اجتماعا انفراديا مع نظيره الاذربيجاني، حيث تم تنظيم محضر بالاجتماع موجود وموثق لدى الوزارة يدحض ما جاء في المقال المذكور أعلاه".وأشارت إلى أن "هدف الاجتماع الأساسي محاولة إطلاق سراح المواطن اللبناني - الأرمني فيكين اولجكجيان المعتقل من قبل السلطات الاذربيجانية منذ تشرين الثاني ٢٠٢٠، بناء على طلب مساعدة تلقاه الوزير بوحبيب من احزاب وشخصيات أرمنية لبنانية للتوسط مع أذربيجان وحل هذه القضية".ولفتت إلى أن "بو حبيب يجدد حرصه في كل لقاءاته مع نظرائه على تظهير موقف لبنان الرسمي من القضايا المطروحة، وفي مقدّمها موضوع الساعة الخاص بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، حيث يعرب لهم عن تمسك لبنان بالتطبيق الكامل للقرار 1701، وعلى ضرورة تفادي التصعيد العسكري الذي تهدد به اسرائيل يوميا تعبيرا عن نواياها بشن حرب واسعة على لبنان، مما يعكس بشكل واضح الموقف اللبناني الرسمي والشعبي بأن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها".