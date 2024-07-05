حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات.. تجنّبوها!

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ووفقا لغرفة التحكم المروري فإن حركة المرور كثيفة من جسر الرينغ باتجاه تقاطع برج الغزال وصولا الى الاشرفية، في حين تشهد أيضا الطريق من جسر الواطي باتجاه بولفار سن الفيل وصولا الى نهر الموت حركة مرور كثيفة.كذلك، لفتت غرفة التحكم إلى أن الطريق من الكرنتينا وصولا الى الزلقا تشهد أيضا حركة مرور كثيفة، بالاضافة إلى طريق الغبيري و طريق المطار القديمة.