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لبنان

عن عملياته في لبنان.. بيان للجيش الإسرائيلي يكشف ماذا قصف

Lebanon 24
05-07-2024 | 12:00
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في خضم حربه العبثية على الجنوب، يكمل الجيش الإسرائيلي بعملية الاستهدافات المتكررة التي تطال القرى الحدودية، وآخرها كان اليوم استهداف بلدات جديدة تبعد عن الحدود قرابة 20 كلم، إذ طال القصف المدفعي والفوسفوي للمرة الاولى أطراف بلدة يحمر في قضاء النبطية، حيث أكّد الدفاع المدني أنّه وبعد استهداف خراج بلدة يحمر والاراضي الزراعية داخل البلدة، لم تسجّل أي إصابة، ما عدا بعض حالات الهلع.
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وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي أن المدفعية الإسرائيلية قصفت اليوم مصادر إطلاق صواريخ باتجاه زرعيت في الجليل الغربي ومزارع شبعا.
 
وزعم البيان أن سلاح الجو هاجم أحد عناصر حزب الله في مركبا، بعد رصد دخوله إلى مبنى عسكري.
 
كما وزعم استهداف منصة صواريخ أرض جو في بلدة الريحان الجنوبية كانت تستخدم في استهداف الطائرات الإسرائيلية.
 
 

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