بيانٌ جديد من "حزب الله".. ماذا فيه؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ عمليتين جديدتين ضد مواقع لجيش العدو الإسرائيلي.

وذكر الحزب أنه قصف مبنى يستخدمهُ جنود العدو في مُستعمرة شلومي، كما استهدف أيضاً مقرّ قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصلية من صواريخ الكاتيوشا.