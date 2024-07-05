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لبنان

زحمة سير خانقة على أوتوستراد طبرجا - البوار.. ماذا يحصل هناك؟

Lebanon 24
05-07-2024 | 14:58
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يشهد أوتوستراد طبرجا - البوار حركة مرور كثيفة، حسب مندوبة "لبنان24".

واشارت المعلومات إلى أن حادث صدم على الاوتوستراد تسبب بسقوط قتيل، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في المحلة.
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وحضر الصليب الأحمر اللبناني وعمل على نقل الجثة الى احد مستشفيات المنطقة، في حين حضرت الأجهزة الأمنية وبانتظار الطبيب الشرعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 
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