زحمة سير خانقة على أوتوستراد طبرجا - البوار.. ماذا يحصل هناك؟

يشهد أوتوستراد طبرجا - البوار حركة مرور كثيفة، حسب مندوبة "لبنان24".



واشارت المعلومات إلى أن حادث صدم على الاوتوستراد تسبب بسقوط قتيل، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في المحلة.

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