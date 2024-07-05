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لبنان

قبل الهجوم على لبنان.. نواب من الليكود يبعثون برسالة لنتنياهو وهذه تفاصيلها

Lebanon 24
05-07-2024 | 15:15
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دعا 4 نواب من حزب الليكود الإسرائيلي في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى التخلص من قادة عسكريين بارزين على رأسهم وزير الدفاع.

وحسب الرسالة، فإن القادة المطلوب استبدالهم هم وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، والمتحدث باسم الجيش دانيل هغاري، والمحامي العسكري العام يفعات تومير يروشالمي.
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وحملت الرسالة توقيع أعضاء الكنيست عن حزب الليكود، تالي جوتليف، وكيتي شيتريت، وأرييل كالنر، وأوشير شكاليم، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال النواب لنتنياهو: "قبل أن ندخل في مثل هذه الحرب الكبيرة في لبنان، علينا إجراء تدقيق للنظام"، مضيفين أن "استبدال القيادة العليا للمؤسسة العسكرية أمر ضروري لتحقيق النصر على أعداء إسرائيل".

وزعم المشرعون المتشددون أن "هاليفي فشل في إبلاغ نتنياهو وغالانت بهجوم حماس الوشيك في 7 تشرين الاول"، كما ادعوا أنه "لم يبلغ الحكومة بقراره الموافقة على هدنة إنسانية يومية في غزة لتوصيل المساعدات جنوبي القطاع".

وتزعم الرسالة أيضا أن يروشالمي كان "يقيد أيدي الجنود ويمنح الحصانة للإرهابيين"، من دون تقديم دليل على ذلك. (سكاي نيوز عربية)

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