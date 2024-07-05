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لبنان

سلام بحث ونائب وزير الاقتصاد الأوكراني في اتفاق شراكة اقتصادية شاملة

Lebanon 24
05-07-2024 | 16:22
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التقى وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاشكا، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وبخاصة على صعيد التعاون الإقتصادي والتجاري بين لبنان واوكرانيا.
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وتخلل الاجتماع البحث في اتفاق شراكة اقتصادية شاملة بين لبنان وأوكرانيا، إضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون التجاري في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها الطاقة والزراعة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية وتجارة التجزئة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة تدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة.

كذلك، تخلل اللقاء استعراض عدد من المشاريع الاستراتيجية للامن الغذائي بين لبنان واوكرانيا بخاصة وأن أوكرانيا من اكبر الدول المصدرة للقمح والحبوب والزيوت ومواد غذائية اخرى إلى لبنان والمنطقة.
 
ومن أهم المشاريع التي تم البحث فيها أيضاً إمكانية اعتماد لبنان مركز استراتيجي جديد لتخزين القمح والحبوب في منطقة الشرق الأوسط.
 
 

لبنان

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