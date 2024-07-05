سلام بحث ونائب وزير الاقتصاد الأوكراني في اتفاق شراكة اقتصادية شاملة

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وتخلل الاجتماع البحث في اتفاق شراكة اقتصادية شاملة بين لبنان وأوكرانيا، إضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون التجاري في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها الطاقة والزراعة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية وتجارة التجزئة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة تدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة.كذلك، تخلل اللقاء استعراض عدد من المشاريع الاستراتيجية للامن الغذائي بين لبنان واوكرانيا بخاصة وأن أوكرانيا من اكبر الدول المصدرة للقمح والحبوب والزيوت ومواد غذائية اخرى إلى لبنان والمنطقة.