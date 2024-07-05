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لبنان

"صواريخ لبنانية" تضرب كريات شمونة.. وإعتراف بإصابة جنديين إسرائيليين!

Lebanon 24
05-07-2024 | 16:29
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أصيب جنديان إسرائيليان بجروح جراء إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستعمرة كريات شمونة الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّه تم إجلاء الجنديين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.
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كذلك، قالت الصحيفة إنه تم إطلاق نحو 10 صواريخ من لبنان باتجاه مستعمرة مرغليوت في منطقة الجليل وذلك بعد إطلاق صافرات الإنذار في وقت سابق.
ومساء، أعلن الحزب تنفيذ عمليتين جديدتين ضد العدو الإسرائيلي.
وذكر الحزب أنَّ العملية الأولى استهدفت مستعمرة مرغليوت بصلية من صواريخ "الكاتيوشا"، بينما العملية الثانية طالت مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ثكنة إييليت بواسطة الأسلحة الصاروخية.
وأشار الحزب إلى أنَّ هاتين العمليتين جاءتا ردّاً على استهداف العدوّ لبلدات لبنانية اليوم خصوصاً كفروشبا، مركبا، الخيام، يحمر شفيف وكفرتبنيت.


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