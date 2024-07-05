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لبنان

غارة إسرائيلية تستهدف بنت جبيل.. وسقوط 4 جرحى!

Lebanon 24
05-07-2024 | 16:50
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نفذت مسيرة اسرائيلية قرابة العاشرة والنصف من مساء اليوم عدواناً جوياً استهدف بلدة يارون - جنوب لبنان.

كذلك، قصفت طائرة مسيرة معادية منطقة الوادي مدينة بنت جبيل، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
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وخلال عمل فرق الإطفاء التابعة لاتحاد بلديات بنت جبيل على إخماد النيران الناتجة عن العدوان الجوي الاسرائيلي، تعرضت المنطقة لغارة عنيفة نفذتها المقاتلات الحربية ادت الى وقوع  4 اصابات طفيفة، 2 منهما من فريق الإطفاء التابع لإتحاد بلديات بنت جبيل وتم نقلهم الى مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل.
 
 
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