غارة إسرائيلية تستهدف بنت جبيل.. وسقوط 4 جرحى!

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كذلك، قصفت طائرة مسيرة معادية منطقة الوادي مدينة بنت جبيل، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".وخلال عمل فرق الإطفاء التابعة لاتحاد بلديات بنت جبيل على إخماد النيران الناتجة عن العدوان الجوي الاسرائيلي، تعرضت المنطقة لغارة عنيفة نفذتها المقاتلات الحربية ادت الى وقوع 4 اصابات طفيفة، 2 منهما من فريق الإطفاء التابع لإتحاد بلديات بنت جبيل وتم نقلهم الى مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل.