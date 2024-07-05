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لبنان
خواجة: الأميركيون لا يريدون حرباً شاملة على لبنان في هذه المرحلة
Lebanon 24
05-07-2024
|
17:27
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رأى النائب عن كتلة "التنمية والتحرير" محمد خواجة في حديث إلى "الأنباء" الكويتية أن "احتمال توسع الحرب الإسرائيلية على الجبهة الجنوبية يبقى قائماً، وإن كان احتمالاً ضعيفاً وفقاً للمعطيات السياسية والميدانية".
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وقال: "لو كان بإمكان إسرائيل شن حرب واسعة على لبنان وضمان الانتصار فيها لكانت فعلت ذلك منذ تسعة أشهر، وهنا يمكن الرجوع إلى ما قاله عضو كابينت الحرب السابق غادي ايزنكوت لصحيفة يديعوت أحرونوت في يناير الماضي من أنه منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد ثلاثة أيام من عملية طوفان الأقصى من شن هجوم واسع على لبنان، وهذا ليس حباً باللبنانيين بل لتخوفه من الفشل وعدم ضمان تحقيق الجيش الانتصار فيها".
وتابع خواجة: "الأميركيون لا يريدون حربا شاملة على لبنان في هذه المرحلة لاعتبارات لها علاقة بالانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة الحالية، إضافة إلى النفير الحاصل في مزاج الشباب الأميركي ومنهم أعضاء في الحزب الديموقراطي الذين تظاهروا دعماً لقطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة الاسرائيلية، وهم اليوم يعطون الأولوية للحرب في أوكرانيا وضرورة تأمين مستلزمات الجيش الأوكراني. والمصانع الحربية الأميركية غير قادرة على توفير احتياجات الحرب الإسرائيلية إلى جانب الميدان الأوكراني".
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