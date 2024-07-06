الطيران الإسرائيلي يُحلّق على علو متوسط فوق شبعا منفذا غارات وهمية

يحلق الطيران الحربي الاسرائيلي منذ فجر اليوم السبت على علو متوسط فوق مزارع شبعا المحتلة ومنطقة العرقوب في قضاء منفذا غارات وهمية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

Advertisement