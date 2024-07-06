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لبنان

الطيران الإسرائيلي يُحلّق على علو متوسط فوق شبعا منفذا غارات وهمية

Lebanon 24
06-07-2024 | 00:12
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يحلق الطيران الحربي الاسرائيلي منذ فجر اليوم السبت على علو متوسط فوق مزارع شبعا المحتلة ومنطقة العرقوب في قضاء منفذا غارات وهمية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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