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لبنان

جريج بمحاولة سلب فاشلة في طرابلس

Lebanon 24
06-07-2024 | 00:15
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تعرّض احد الشبان مساء امس الجمعة لاطلاق نار من قبل مجهولين ما أدى إلى اصابته في قدمه وذلك بعد اعتراض طريقه في محاولة لسلب دراجته النارية بالقرب من حديقة المروج في منطقة القبة - طرابلس، الا ان محاولتهم باءت بالفشل بعدما صودف مرور صاحب عمل الشاب المصاب في المحلة المذكور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
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وتم نقل الجريح الى أحد مستشفيات المدينة للعلاج.

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