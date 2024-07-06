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لبنان
بالصور.. انقلاب شاحنة "بيبسي" في طرابلس
Lebanon 24
06-07-2024
|
01:12
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انقلبت شاحنة بيبسي على طريق المحجر الصحي في طرابلس واقتصرت الاضرار على الماديات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وهرعت فرق الصليب الاحمر الى المكان الا ان الاضرار اتت مادية.
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