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لبنان

بالصور.. انقلاب شاحنة "بيبسي" في طرابلس

Lebanon 24
06-07-2024 | 01:12
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انقلبت شاحنة بيبسي على طريق المحجر الصحي في طرابلس واقتصرت الاضرار على الماديات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وهرعت فرق الصليب الاحمر الى المكان الا ان الاضرار اتت مادية.

 
 
 
 
 
 
 
 
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لبنان

صور

انقلاب

شاحنة

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