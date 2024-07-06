بالصور.. انقلاب شاحنة "بيبسي" في طرابلس

انقلبت شاحنة بيبسي على طريق المحجر الصحي في طرابلس واقتصرت الاضرار على الماديات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وهرعت فرق الصليب الاحمر الى المكان الا ان الاضرار اتت مادية.