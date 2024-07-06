ماذا يجري تقنيا في نطاق الضاحية؟

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لاحظ مواطنون مؤخراً في نطاق الضاحية الجنوبيَّة لبيروت إنَّ هناك مشكلات تقنية ترتبط بالإتصالات، مُتحدثين عن "تشويش" غير معروف ومجهول المصدر.وبحسب المصادر، فإنّ نظام الـ"GPS" داخل الضاحية ونطاقها لا يعمل كما يجب في أوقات عديدة وليس بشكلٍ دائم، وبالتالي قد تكون عملية استخدامه غير ناجحة ضمن نطاق المنطقة المذكورة.