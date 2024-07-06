العلامات "online"... للتوفير!

عمد بعض المدارس إلى نشر علامات نهاية السنة الخاصة بالتلاميذ، عبر المواقع الإلكترونية.

وقال أهالي طلاب إن إدارات المدارس اتخذت هذه الخطوة بعدم طباعة العلامات لتوفير الورق.





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