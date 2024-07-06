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لبنان
العلامات "online"... للتوفير!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-07-2024
|
03:15
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عمد بعض المدارس إلى نشر علامات نهاية السنة الخاصة بالتلاميذ، عبر المواقع الإلكترونية.
وقال أهالي طلاب إن إدارات المدارس اتخذت هذه الخطوة بعدم طباعة العلامات لتوفير الورق.
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المصدر:
لبنان 24
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