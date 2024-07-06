بعد ليل مشتعل.. كيف يبدو الوضع في الجنوب صباح اليوم؟

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يسيطر الهدوء الحذر على القرى الجنوبية صباح اليوم، مع استمرار تحليق الطيران الحربي الاسرائلي منذ الفجر على علو متوسط فوق مزارع شبعا المحتلة ومنطقة العرقوب في قضاء منفذا غارات وهمية.وعند الثالثة من فجر اليوم اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على دفعتين مستهدفا مبنين من ٣ طوابق ومحطة ارسل لشركة mtc، في منطقة كفكرلا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ومساء أمس، اطلق الجيش الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، واطلق من مواقعه المحاذية لبلدة عيتا الشعب رشاقات نارية تجاه بركة ريشة واطراف بلدة راميا.