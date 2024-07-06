Advertisement

لبنان

بعد ليل مشتعل.. كيف يبدو الوضع في الجنوب صباح اليوم؟

Lebanon 24
06-07-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1219722-638558521349117168.jpg
Doc-P-1219722-638558521349117168.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يسيطر الهدوء الحذر على القرى الجنوبية صباح اليوم، مع استمرار تحليق الطيران الحربي الاسرائلي منذ الفجر على علو متوسط فوق مزارع شبعا المحتلة ومنطقة العرقوب في قضاء منفذا غارات وهمية.
وعند الثالثة من فجر اليوم اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على دفعتين مستهدفا مبنين من ٣ طوابق ومحطة ارسل لشركة mtc، في منطقة كفكرلا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
ومساء أمس، اطلق الجيش الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل،  واطلق من مواقعه المحاذية لبلدة عيتا الشعب رشاقات نارية تجاه بركة ريشة واطراف بلدة راميا.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-07-06
03:46 | 2024-07-06
03:15 | 2024-07-06
03:00 | 2024-07-06
02:49 | 2024-07-06
02:45 | 2024-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24