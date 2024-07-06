من الثلاثاء.. ماذا ستشهد "الكهرباء"؟

يستعدّ مجلس الوزراء خلال جلسته المُقرر انعقادها يوم الثلاثاء المُقبل، لمناقشة موضوع المستحقات المتوجبة في حساب المصرف العراقي المركزي لدى مصرف لبنان من أجل تغطية قيمة شحنات الفيول العراقي.

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الأمرُ هذا يندرجُ في إطار تحرّك حكومي عاجل بهدف تعزيز مخزون المحروقات لتوليد الطاقة الكهربائية، إذ كشفت معلومات "لبنان24" أنه دخل مرحلة حرجة، ما قد يُنذر باضطرابات إضافية على صعيد التغذية بالتيار الكهربائي.