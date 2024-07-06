من الثلاثاء.. ماذا ستشهد "الكهرباء"؟

يستعدّ مجلس الوزراء خلال جلسته المُقرر انعقادها يوم الثلاثاء المُقبل، لمناقشة موضوع المستحقات المتوجبة في حساب المصرف العراقي المركزي لدى مصرف لبنان من أجل تغطية قيمة شحنات الفيول العراقي.
الأمرُ هذا يندرجُ في إطار تحرّك حكومي عاجل بهدف تعزيز مخزون المحروقات لتوليد الطاقة الكهربائية، إذ كشفت معلومات "لبنان24" أنه دخل مرحلة حرجة، ما قد يُنذر باضطرابات إضافية على صعيد التغذية بالتيار الكهربائي.
ولفتت المصادر إلى أنّ إنتاج الطاقة حالياً على الشبكة يأتي من معملي الزهراني ودير عمار ويتراوح حالياً بين 400 و450 ميغاواط، مشيرة إلى أنَّ عملية تشغيل المعامل ومجموعات الإنتاج فيها تأتي بعناية بسبب عدم وجود كمية كبيرة من المحروقات لتوليد الطاقة، وأضافت: "نستبشرُ خيراً بالحراك الحكومي المُرتبط بالفيول العراقي كما أننا ننتظرُ إفراغ باخرة جديدة من المحروقات خلال الأيام المقبلة، وهذا الأمر ضروري جداً لتعزيز مخزون المعامل تفادياً لأي تدهور لانتاج الكهرباء".