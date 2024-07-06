سلوم: لا اصلاح ولا إستعادة للدولة إلّا بلوبي إغترابي ضاغط

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اعتبر نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم في الكلمة التي القاها في المؤتمر الإغترابي الذي دعته الجمعية الطبية اللبنانية العالمية "Ilma " للمشاركة فيه، الى زيادة تأثير صوت المغتربين في الداخل، وان لا اصلاح لكافة القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحي، ولا إستعادة للدولة دون لوبي إغترابي ضاغط".وقد تاسّف لتركه "وحيداً "حين واجه التهديدات "لأنه وقف بوجه الأدوية المزورة والمهربة لاسيّما السرطانية المشكوك بنوعيتها، ومتممات الاطفال المتلاعب بتاريخ صلاحيتها".