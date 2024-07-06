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لبنان

سلوم: لا اصلاح ولا إستعادة للدولة إلّا بلوبي إغترابي ضاغط

Lebanon 24
06-07-2024 | 03:46
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اعتبر نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم في الكلمة التي القاها في المؤتمر الإغترابي الذي دعته الجمعية الطبية اللبنانية العالمية "Ilma " للمشاركة فيه، الى زيادة تأثير صوت المغتربين في الداخل، وان لا اصلاح لكافة القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحي، ولا إستعادة للدولة دون لوبي إغترابي ضاغط".
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وقد تاسّف لتركه "وحيداً "حين واجه التهديدات "لأنه وقف بوجه الأدوية المزورة والمهربة لاسيّما السرطانية المشكوك بنوعيتها، ومتممات الاطفال المتلاعب بتاريخ صلاحيتها".
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