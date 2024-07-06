لا موجات لاهبة حتى الساعة.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن طقس القسم الأول من تموز

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان حركة المنخفض الهندي الموسمي الحار حددت حالة الطقس في الشرق الأوسط خلال القسم الأوّل من شهر تموز، فقد تراجع نشاطه، بالنسبة للعام الماضي حوالي 70%، من ناحية تمدده نحو اليونان وتركيا، وغرب ووسط اوروبا هذه المناطق الاخيرة، التي تعاني حالياً من نشاط قطبي وتساقط الثلوج على جبال الألب.وأضاف: "يعود سبب تراجع الحرارة في هذه الفترة عن منطقتنا، الى تمركز نواة المنخفض الهندي فوق سلطنة عُمان وانحراف الضغط المنخفض نحو الكويت وإيران ودول الخليج وارتفاع الضغط الجوي فوق اوروبا الأمر الذي يغيّب التيارات الجنوبية الشرقية باتجاه الاردن وسوريا ويعطي دوراً للرياح الشمالية الغربية نحو لبنان.طقس لبنان ليومي السبت والأحد مشمس الى غائم مع ضباب محلي على الجبال، أمّا في البقاع، فستتراوح درجات الحرارة بين 29-31درجة على ان ترتفع منتصف الاسبوع المقبل بمعدل 3 الى 4 درجات مئوية.الحرارة على الساحل ليوم الإثنين: 29-30 نهاراً و 25 ليلاًفي البقاع: 29-30 نهاراً و 23 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 25 نهاراً و 18 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 19 نهاراً و 12 ليلاًالرياح: شمالية غربية معتدلة ورطبة، سرعتها 15 الى 35 كم في الساعة،الضغط الجوّي: 1006hpaالرطوبة: 80% ساحلا و 55% بقاعاًحالة البحر : مائجحرارة المياه 28 درجة.