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لبنان

"حماس": هذه الأخبار مفبركة

Lebanon 24
06-07-2024 | 07:01
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صدر عن حركة "حماس" ما يلي:
 
صرّح مصدر مسؤول في حركة "حماس" بأنّ ما تناقلته بعض وسائل الإعلام خلال الأيّام القليلة الماضية، من أنّه تمّ توقيف أحد المنتمين لحركة "حماس" على خلفيّة "أنه يعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، حيث طُلب منه مراقبة حركة شخصية رفيعة من "حماس" تتنقل بشكل دائم بين لبنان وسوريا، مُقرًا بأنّ القوات الإسرائيلية تعتزم تنفيذ عملية إنزال بالقرب من منطقة المصنع بهدف اختطاف القيادي الحمساوي، خلال عودته من دمشق" ، هي أخبار مفبركة وعارية عن الصحّة، وهدفها النيل من الحركة وتشويه سمعتها، في ظل بطولات تسطّرها مع فصائل امقاومة الأخرى في غزّة، وعليه، فنتمنّى على وسائل الإعلام تحرّي الدقّة والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات".
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