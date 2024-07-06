بالصورة... أُصيب بوعكة صحيّة أثناء قيادته السيارة

فقد مواطن السيطرة على سيارته، بعدما أُصيب بوعكة صحيّة أثناء القيادة، مما أدى إلى إصطدام مركبته بلوحة إعلانيّة، في منطقة الضم والفرز في طرابلس.

وقد عمل الصليب الاحمر على إسعاف ونقل سائق السيارة الى المستشفى.