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لبنان

بالصورة... أُصيب بوعكة صحيّة أثناء قيادته السيارة

Lebanon 24
06-07-2024 | 07:18
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فقد مواطن السيطرة على سيارته، بعدما أُصيب بوعكة صحيّة أثناء القيادة، مما أدى إلى إصطدام مركبته بلوحة إعلانيّة، في منطقة الضم والفرز في طرابلس.
 
 
وقد عمل الصليب الاحمر على إسعاف ونقل سائق السيارة الى المستشفى.
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