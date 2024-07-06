بري مهنئا بإنجاز الإنتخابات الرئاسية الإيرانية: لمزيد من التقدم والإقتدار

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أبرق رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لقائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي ولرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتخب مسعود بزشكيان، مهنئاً بإنجاز الإنتخابات الرئاسية، حيث نوّه بري بالديمقراطية التي ظهرت بأبهى صورها وتجلياتها.وقال بري في البرقية:" إنني وبمناسبة إنجاز الشعب الإيراني لإستحقاق الإنتخابات الرئاسية وعلى النحو الديمقراطي الراقي الذي تمت فيه، أتقدم من سماحتكم بأحر التهاني وأصدق الأمنيات، سائلاً الله سبحانه وتعالى لسماحتكم دوام الصحة والتوفيق والثبات في قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وثورتها المباركة نحو المزيد من المنعة والتقدم والإقتدار. إنه سميع مجيب" .كما أبرق الرئيس بري مهنئا للرئيس المنتخب الدكتور مسعود بزشكيان، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الرئاسية. (الوكالة الوطنية للإعلام)