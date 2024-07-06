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لبنان

نازك الحريري هنأت اللبنانيين برأس السنة الهجرية

Lebanon 24
06-07-2024 | 07:47
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هنَأت السيدة نازك الحريري الشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية وشعوب العالم أجمع بحلول رأس السنة الهجرية، "سائلة الله أن يجعلها سنة خير وسلام وطمأنينة على العالم وأن يعود الأمن والسلام والاستقرار إلى ربوع وطننا الحبيب لبنان والأمة الإسلامية جمعاء".
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وقالت: "في هذه الأيام الجليلة، لا يسعنا إلا أن نستذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الأبرار الذين سلكوا معه درب التضحية ليحيا الوطن".

أضافت: "إننا اليوم، وأكثر من أي وقت، مدعوون جميعًا إلى التمسُّك بالأمانة التي أودعنا إياها شهداؤنا الأعزاء، والحفاظ عليها بعزمنا وإرادتنا وبتدعيم وحدتنا الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية".
وخصت "الشعب الصامد في الجنوب الأبي والشعب الفلسطيني المناضل بتحية اكبار وإجلال.

وختمت "بالدعاء لله أن يعيد هذه السنة علينا بالخير والبركة والسلام ان شاء الله". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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