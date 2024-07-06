قاصرٌ يتعرّض لاعتداء جنسيّ داخل أحد المباني.. ومفاجأة كبيرة بعمر المغتصب

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أفراد عائلة أحد القاصرين الذي يبلغ من العمر 12 سنة، ادعوا لدى فصيلة قوى الامن الداخلي في طرابلس، على فتى قاصر عمره 14 عاماً، لقيامه بالإعتداء جنسيّاً على إبنهم، داخل مبنى في منطقة الزاهرية.

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