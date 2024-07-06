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لبنان

خريس: لا غنى عن الحوار

Lebanon 24
06-07-2024 | 08:08
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أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس خلال رعايته لحفل تربوي أقامته ثانوية المربي عبد الرضا نورالدين الرسمية في عربصاليم، أننا "نحن اليوم نقف وقفة صمود وجهاد وحصاد لنفرح بالناجحين المتخرجين من طلابنا الأعزاء، الذين كتبوا على صفحات دفاترهم وأوراق امتحاناتهم ابلغ عناوين التضحية والجهاد، وفي هذا السياق، نحن هنا في الجبل الأمم وفي بلدة التضحيات والمقاومة، نؤكد ان شعارنا كان كما قال الإمام الصدر لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه والسلم الأهلي هو افضل وجوه الحرب مع العدو الاسرائيلي".
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وقال:" من هنا نكرر دعوة الرئيس نبيه بري الى ضرورة الحوار والتوافق الذي يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، فلا غنى عن الحوار، وقد اثبتت التجارب انه لا بد من جلوس الجميع معا على طاولة الوطن للتشاور والتحاور لدرء الفتن التي تعرف بوطننا".

أضاف: "نحن في حركة أمل الأكثر حرصا على الحفاظ على الوحدة والعيش المشترك والإنصهار الوطني، وسنبقى في طليعة المقاومين في سبيل هذا الوطن".
وختم خريس: "نقول للعدو انه مهما كثرت التهديدات بإجتياح من هنا أو تدمير من هناك، فإننا نقول سنكون لكم بالمرصاد وكما هزمناكم في السابق سنهزمكم اليوم، ونقول لأهلنا في فلسطين لا سيما في غزة ومعها الضفة ان التضحيات التي تقدمونها هي السكين الذي يحز رقبة الإحتلال، وهي الأساس الذي سيحمل تباشير النصر بإذن الله". (الوكالة الوطنية للإعلام)

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