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لبنان

كانت برفقة والدتها.. الطفلة نهى اختُطِفَت منذ أكثر من شهر هل من يعرف عنها شيئاً؟

Lebanon 24
06-07-2024 | 08:18
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الطّفلة الرضيعة:
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 نهى محمد دحداح (من مواليد عام 2024، مكتومة القيد)
التي اختُطِفَت من والدتها بتاريخ 20-5-2024 بطريقة احتياليّة من قبِل مجهولين، خلال قيامها بالتّسوّل في محلّة العبدة (التّحقيق جارٍ بالحادثة).

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمفرزة طرابلس القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الأرقام التّالية: 423039-06 / 443889-06 / 441527-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
 
 
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