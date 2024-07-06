Advertisement

لبنان

فضيحة داخل أحد الأفران... هكذا يتمّ تحضير الخبز (صورة)

Lebanon 24
06-07-2024 | 08:43
A-
A+
Doc-P-1219859-638558779026550405.jpeg
Doc-P-1219859-638558779026550405.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 طلبت وزارة الصحة من محافظ بعلبك - الهرمل، إقفال أفران المدينة بالشمع الأحمر، بعدما تبيّن أنّ شروط السلامة العامة والنظافة غير متوفرة، إضافة إلى بيع الطحين المدعوم في السوق السوداء.
Advertisement
 
التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
 
  
مواضيع ذات صلة
قبيل فتح صناديق الاقتراع للدورة الثانية.. غموض يلف حملة الانتخابات الفرنسية
lebanon 24
06/07/2024 18:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
صدارة بلا أغلبية.. هل تنتهي الانتخابات الفرنسية بـ"حكومة التعايش"؟
lebanon 24
06/07/2024 18:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مع اقتراب اليمين المتطرف من الحكم.. التونسيون يفكرون في مغادرة فرنسا
lebanon 24
06/07/2024 18:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة أوقفت العمل في بعض الأقسام بشكل كامل (العربية)
lebanon 24
06/07/2024 18:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24

فرن

وزارة الصحة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:48 | 2024-07-06
10:36 | 2024-07-06
10:25 | 2024-07-06
10:23 | 2024-07-06
10:17 | 2024-07-06
10:09 | 2024-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24