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لبنان

إزالة مخالفة البناء عن محطة سكة الحديد في بعبدا

Lebanon 24
06-07-2024 | 09:24
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 أعلنت جمعية "الأرض- لبنان"، في بيان، أنه تم إزلة مخالفة البناء، عن محطة القطار في بعبدا، آملة أن "تزال جميع المخالفات عن الأملاك العامة في كل لبنان".
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لبنان

بعبدا

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