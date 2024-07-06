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لبنان

درغام: زيارة باسيل إلى عكار كانت "ناجحة"

Lebanon 24
06-07-2024 | 10:05
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اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام الزيارة التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى محافظة عكار أنها ناجحة، مؤكدا أن "عنوانها كان الانفتاح ومد الجسور مع كل مكونات المجتمع العكاري، خصوصا الطائفة السنية الكريمة".
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ولفت درغام الى "الاحتضان الشعبي الواسع في كل المحطات التي زارها باسيل، خصوصا المحطة الشعبية اللافتة في بلدة مشتى حمود والتي طغى فيها العنصر الشبابي". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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