كلاس يهنئ وزير الشباب والرياضة المصري لإعادة تعيينه وزيرًا

هنّأ وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي بإعادة تسميته وزيرا في الحكومة الجديدة.

وقال كلاس في رسالته:" اتقدم من معاليكم بخالص التهاني بإعادة تسميتكم وزيرا للشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، واتمنى لكم و للحكومة الجديدة دوام التوفيق والنجاح في خدمة مصر و قضايا الشباب التي توعونها بحكمة و اندفاع زادا من ذخم نبض الشباب العربي مذ توليكم رئاسة مكتب وزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية".

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أضاف:" نحفظ لكم التقدير والشكر لحضوركم ومشاركتكم لنا الأنشطة الرياضية و الشبابية، مقدرين دعمكم الدائم و كل ما قدمتموه من مساهمات و تشجيع لاقرار وإنجاح احتفاليات بيروت عاصمة للشباب العربي 2023".