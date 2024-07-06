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لبنان

كلاس يهنئ وزير الشباب والرياضة المصري لإعادة تعيينه وزيرًا

Lebanon 24
06-07-2024 | 10:17
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هنّأ وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي بإعادة تسميته وزيرا في الحكومة الجديدة.
وقال كلاس في رسالته:" اتقدم من معاليكم بخالص التهاني بإعادة تسميتكم وزيرا للشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، واتمنى لكم و للحكومة الجديدة دوام التوفيق والنجاح في خدمة مصر و قضايا الشباب التي توعونها بحكمة و اندفاع زادا من ذخم نبض الشباب العربي مذ توليكم رئاسة مكتب وزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية".
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أضاف:" نحفظ لكم التقدير والشكر لحضوركم ومشاركتكم لنا الأنشطة الرياضية و الشبابية، مقدرين دعمكم الدائم و كل ما قدمتموه من مساهمات و تشجيع  لاقرار  وإنجاح احتفاليات بيروت عاصمة للشباب العربي 2023".
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